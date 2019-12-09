證交所9日召開ETN標的指數資格認可會議，審議通過統一綜合證券股份有限公司「MSCI美國低波動報酬指數」及「MSCI美國資訊科技報酬指數」資格認可。

證交所表示，根據送件資料顯示，「MSCI美國低波動報酬指數」及「MSCI美國資訊科技報酬指數」係由Morgan Stanley Capital International所編製，「MSCI美國低波動報酬指數」係以MSCI美國指數為母指數，從中篩選出利用低波動策略的美國大型及中型股票，相較母指數顯現出較低Beta及低波動之特性，截至108年12月3日成分股計209檔。

「MSCI美國資訊科技報酬指數」為MSCI美國可投資市場指數之科技產業指數，包含美國大型、中型及小型股，係利用MSCI與標普道瓊所共同開發的全球行業分類系統(GICSR)分類，篩選出資訊科技產業個股，截至108年12月3日成分股計327檔。

證交所表示，於召開標的指數資格認可審查會議審查通過後，證券商發行ETN需經證交所審查及金融監督管理委員會同意，上市後可提供投資人多樣化投資工具選擇，並增加證券商新種業務的發展。

(工商 )