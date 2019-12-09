東森國際（2614）旗下轉投資東森購物，今年1-11月合併草莓網營收年成長22％，達183.9億元。東森購物1-11月營收以網路和電話行銷成長幅度最大，網路1-11月營收51.3億元，年增率58％，東森購物在雙12購物節也將推出多重前所未有的歡慶優惠活動，要趁著這波農曆年前的購物旺季，將年營業收推上200億大關。

東森購物電話行銷1-11月營收36.3億元、年增率62%，網路與電話行銷通路業績成長猛健，可以說是東森購物屢創佳績的生力軍，東森購物暨草莓網電商事業執行長楊俊元也因表現卓越優異，近日榮獲台灣百大經理人MVP獎項榮耀肯定。

夾帶雙11大促期間的氣勢如虹，東森購物網推出「1212購物節」活動，凡加入新會員滿額登記送泡湯券、12/9-12/12 期間，天天於指定時間搶最高2,424元折價券，天天搶天天買最高可省7,424元、同時推出天天集氣搶12元限定商品，凡購買標有優選商品之商品滿兩件，登記再送衛生紙。

雙12活動期間，更推出天天消費抽電動平衡車等好禮、月月消費抽東京來回機票，刷卡分期最高享15％回饋。更推出眾多雙12明星商品，藝人陳宇風代言的安晴Anqueen觸控式LED健康氣炸鍋，雙12東森價3,290、買2件送西堤餐券，品夏5.2L多功能氣炸鍋，雙12東森獨家價1,712即可入手、德國製德國百靈歐樂B全新升級3D電動牙刷，雙12東森獨家價1,099、LG樂金55吋UHDIPS廣角4K智慧連網電視送基本安裝+舊機回收)，東森獨家價19,888，液晶螢幕Acer/BENQ全系列，東森獨家下殺五折起、APPLE系列商品最高現折10,000、日虎自動滾輪泡腳機，東森獨家價3,180、再大Fun送獨家贈品、還有最夯的任天堂Nintendo Switch Lite 主機，雙12當天將公佈驚喜彩蛋價。

美妝則隆重推出專屬只東森購物亞洲獨家開賣的夏利豪聖誕限定香氛《Charriol Infinite Celtic真愛永結》女香，東森價：30ml/2,280元、50ml/3,980元。 而東森健康生醫品牌「優適活」因品質優越，旗下產品:敏捷膠原錠、靚亮葉黃素軟膠囊、6合1樂循軟膠囊、速威B群榮獲《SNQ 國家品質標章》(Symbole of National Quality) 與《國家生技醫療品質獎》雙重榮耀肯定，也於雙12推出歲末感心優惠回饋給廣大的支持會員，凡於12/9-12/16期間，敏捷膠原錠30錠，2盒只要2,250元(原價3,000元)、靚亮葉黃素60粒，一盒869元、 買一送一 再打折特價1,640元(原價3,960元)、6合1樂循軟膠囊(30粒)，買一送一特價1,500元(原價3,000元)、速威B群30錠買一送一特價450元(原價900元)，全系列得獎產品幾乎全面下殺五折起，適合歲末年終，需要保養身體、犒賞自己和家人辛勞的朋友們，可趁此波雙12超值優惠期間搶購囤貨。

東森購物20週年慶也推出最終戰活動。12/1~12/31於東森購物消費就有機會獨得日本東京10張來回機票，天天再加碼抽電動平衡車(市價$19,900元)、饗食天堂雙人餐券(市價$1,536元)及85度C的6吋生日蛋糕。而電視購物更推出「冬日保養季」活動，只要於東森購物台消費滿2件，即可參加天天抽東森自然美晶鑽亮眼活力組(市價18,300)；電視新會員更享有首筆消費滿990元現折200元優惠，於12月底前消費滿3件，加碼贈自然美超效保濕甦活水凝霜(每人限領一次)。

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