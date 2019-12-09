男星陳禕倫在三立《用九柑仔店》飾演阿忠表現亮眼，也在明年將上檔的幽默台語喜劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》賣力搞笑，他最近為拍攝新戲《記憶浮島》，在2週內快速減重超過10公斤，把自豪的冰塊肌練不見，連最愛的重訓全都擱一旁。不過就怕殺青後要軋另齣戲會不連戲，他又要立即調回原來模樣。為角色忽胖忽瘦，求快減重對健康難免有影響，但陳禕倫卻大喊可以為戲卯力向前衝讓他超興奮生活好充實。

陳禕倫。（凱渥提供）

陳禕倫接下《記憶浮島》後為角色需求刻意減重，不過因為與上一檔戲拍攝時間相近，陳禕倫得快速瘦身2週內狂掉10公斤以上，和教練討論根據身高體重，排出一天只吃900大卡維持2週的魔鬼課表，等體重到達定位後，一天增加200大卡，慢慢恢復到1600大卡，直到殺青為止。

剛開始瘦身體重降歸降，可是陳禕倫的體脂肪掉得比肌肉快，導致身上的腹肌線條更明顯，最後跟教練討論拿掉飲食中的蛋白質改吃素，但又遇到瓶頸，最後變成植物蛋白質也都不要，只剩下吃青菜跟冬粉，真要餓了就喝零卡可樂或多喝水來增加飽足感。不過陳禕倫也說這樣減重是有風險，他也不敢貿然自己進行，所以整個過程都有教練調配監控避免發生意外。

陳禕倫瘦成皮包骨。（凱渥提供）

就算演戲也會利用空檔運動健身的他，為了新角色竟然放棄平常的重訓習慣，努力把自己變皮包骨，過去自豪的冰塊肌瞬間消風，臉頰肉也跟著削去許多。陳禕倫表示，這回減重讓他在過度飢餓中，腦袋會有些不太清楚，可是感官卻又會變得比過去敏銳，反而可以感覺到以前沒體會過的感官感受，算是另類收穫。但隨著《記憶浮島》殺青，陳禕倫又要趕快讓身材恢復，畢竟一下子瘦十幾公斤，無論是生理還是心理整個狀態都差異大，要回另個劇組報到，害怕無法連戲，不過為了要演好角色，陳禕倫反倒是樂在其中，大喊生活能這樣也是很充實。

(中時 )