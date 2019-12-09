羅麗芬-KY(6666)11月合併營收1.44億元，與去年同期表現持平，前11月合併營收12.36億元，較去年同期增加7％。

羅麗芬表示，今年度產品銷售情形仍在公司的成長預期中。會務收入因今年招商大會於11月舉辦(去年於10月舉辦)，單月營收增長趨勢與去年同期相比有遞延現象，除此，本年度調整營收結構，透過增加毛利較高的產品收入整體佔比及減少毛利較低會務收入佔比，使公司整體獲利率持續提升。從今年11月招商大會成績，以及部分品牌的促銷活動持續創造業績的期待下，全年產品營收仍朝雙位數成長目標邁進。

羅麗芬主要市場在中國大陸，每年第四季的招商大會均能創造佳績，為公司的傳統旺季。由於各地經銷商在招商大會上預購，商品出貨後才認列營收，因此招商大會的業績在接下來月份陸續入帳。羅麗芬表示，去年招商大會於10月舉辦，營收在11月之後陸續入帳，今年招商大會則在11月舉行，預計12月後的單月營收可顯現效益。

(時報資訊)