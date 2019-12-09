◎個性影響睡眠品質 這種人越睡越累

你有好的睡眠品質嗎？還是總覺得越睡越累？根據2019年8月刊載於《科學日報》的研究顯示，樂觀與更好的睡眠有顯著正相關，越樂觀的人睡眠品質越好、睡眠時間也越長。

◎馬辦駁綠營：抹紅控假滲透 不如揪出網軍

針對民進黨今天召開記者會，以陸軍退役中將羅文山涉嫌收受大陸政委許智明千萬元政治獻金，在2008年刊登廣告支持馬英九競選總統為例，呼籲「反滲透法」在立院本會期三讀通過。馬英九辦公室下午反駁，指馬前總統收受政治獻金、接見，都依實申報及紀錄，從未違反法令，民進黨一再抹紅，難道是馬在選舉嗎？與其抹紅指控不存在的滲透，不如先揪出擾亂社會秩序、害死人命的網軍還比較實在。

◎韓國瑜擁裸女照 韓辦：製圖者已自首 暫不報案

針對韓國瑜遭合成情色圖一事，韓國瑜競選辦公室下午發聲明表示，公佈原意為遏止抹黃行為，現在已有人坦承為製圖者，強調其原意是為了警告網路可能出現合成圖，卻不慎遭有心人惡意散播，因製圖者已經自首，競辦暫時將不報案，但強調若未來仍有人持續惡意傳播該合成圖，競辦將採取進一步法律行動。

◎日本旅客來台 首度破200萬人次

交通部觀光局近年一直希望多拉攏日本旅客來台，並訂下1年200萬人次的目標，今日終於達成！來自日本宮崎縣的溝口綾子小姐，今日搭乘中華航空抵達台灣桃園國際機場，成為2019年第200萬名來台灣的日本旅客，觀光局現場送上大禮，邀請她明年再遊台灣。

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(中時電子報)