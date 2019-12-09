財政部國有財產署捷運松江南京地上權招標案今(9)日開標，權利金底價約41億元，最後由元大人壽投標以53.3億元得標，溢價29.9%，居今年台北市土地交易案金額第四大。

瑞普國際不動產估價師事務所所長吳竑緒表示，本案位於捷運松山及新蘆線交匯處且為傳統辦公商圈，有台北華爾街之稱的南京松江商圈中心，交通條件便利，商業機能成熟，目前周邊租金行情約每坪2500-2800元，無論作為高級商辦或旅館都易於得標者產品經營。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，今年土地交易最大的助力來自公部門標售，不管是各縣市政府，高鐵局甚至是國有財產標售，光是今天剛開標的松江南京地上權案及上個月南山人壽取得的信義行政中心地上權案就突破200億元，如加上今年公部門標售與地上權案更達1015億元，佔了整體交易的33%，較去年2018年公部門標售與地上權案共720億元增加了40%。黃舒衛分析市中心一地難求、商用不動產租金走揚，再加上權利金及地租調整收取方式，讓地上權重新成為壽險業、開發商的新寵。

瑞普萊坊市場研究部統計，台北市今年前10大土地交易前3名交易金額都破百億元，且都落在台北市蛋黃區，金額最高的是松山區京華城的372億元，其次為南山人壽標得的信義行政中心地上權，得標金額159.8億元，第三名為元利建設取得的信義計畫區D3法拍土地，總價112億元，第四名則是本案松江南京地上權，第五名是興富發以51.1億元取得中山區長安段一小段土地，均朝頂級辦規畫，顯見台北市未來的商辦身價將不同凡響。

(時報資訊)