台灣電商及虛擬通路龍頭-momo富邦媒(8454)搶進「綠色生活」商機，今天宣布引進全球知名未來肉類霸主「Beyond Meat」，momo富邦媒體科技總經理谷元宏表示，身為電商龍頭，業績固然重要，產品多樣性及豐富性也很重要，為落實綠色環保，momo將在明年1月於官網設立「綠色生活」專館，替消費者選擇綠色生活產品，提供消費者更多元的選擇。

Beyond Meat以成為全球頂尖植物性蛋白質製造公司為目標，其產品由豌豆、甜菜根、椰子油等100%天然食材研發製成，其營養價值甚至媲美肉類食品，涵蓋與肉類食品相同，蛋白質、脂肪、水與微量礦物質四大重要元素，同時更為零膽固醇、無激素、無抗生素，也非基因改造的植物肉製品；除了美味，Beyond Meat訴求環境友善更是一大亮點，產品製程中降低了因畜養動物而產生的大量碳排放，同時有效減少99%用水、93%土地使用率與46%能源使用的特色。

根據瑞銀報告顯示，素肉銷售預估從2018年的46億美元至2030年將達850億美元，台灣除了有許多長期茹素者外，隨著健康與環保風氣的興起，加上市場選擇多元化，許多民眾也開始選擇無肉飲食，由於Beyond Meat訴求環境友善是一大亮點，與momo積極為綠色生活盡一份心力的理念不謀而合，momo自今年4月引進Beyond Meat，首波限量10天即銷售一空，至今銷售每月皆達雙位數成長，表現極為亮眼。

富邦媒此次正式引進「Beyond Meat」商品包含未來漢堡肉、未來熱狗，谷元宏表示，為讓台灣消費者加入「Beyond Meat．Beyond Your Imagination」的行列，momo打破通路布局界線，除了虛擬通路momo電視購物與momo購物網可購得，也進駐全家便利商店、里仁等實體通路，提供多元便利購買通路，並號召MOS BURGER、TGI FRIDAYS、Royal Host樂雅樂、FOLIO HOTEL等共同創造美味新食尚，讓Beyond Meat成為餐飲飯店內一道道佳餚。

全球吹起綠色環保風潮，為落實綠色環保理念，富邦媒除「Beyond Meat」，momo將在明年1月於官網設立「綠色生活」專櫃，谷元宏表示，未來將把符合綠色環保產品放入「綠色生活」專館，希望能引領潮流，強化消費者信賴度，讓消費者有更多元的選擇。

(時報資訊)