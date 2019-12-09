在香港理大圍城後首次大規模集會遊行以近90萬人盛況和平結束後，香港警方在上水地區查獲一批可能用於製造汽油彈的輕油品與上釘膠管等物品，並在現場逮捕12名14至39歲的男女，其中包括一名教師與6名學生，他們將被控「非法集結」及「藏有攻擊性武器」。

據《東網》指出，港警9日凌晨在上水天平邨一處停車場附近巡邏時，發現可疑人群上前盤查，隨後檢獲3罐白電油（去漬油類的輕油品）及一批已經裝上鐵釘的膠管與尖刺路障，以及用於能用於製造汽油彈的玻璃瓶，不排除用作堵路示威活動。

報導說，警方初步調查後，以涉嫌「非法集結」及「藏有攻擊性武器」拘捕10男2女(14至39歲)，案件交由大埔警區重案組接手。港警方在下午的記者會中表示，被捕其中6人為學生，1人為教師，其餘為一般市民。對有老師及學生參與違法行為，警方感到震驚及擔憂，促請教育工作者不要鼓吹及縱容學生參與行動，家長應留意子女行為。

警方發言人表示，昨日遊行整體和平，但有小部分暴徒意圖製造恐慌，在灣仔闖入商舖和銀行破壞，向高等法院和終審法院投擲汽油彈，直斥示威者口稱捍衞法治，但行為是否如他們而言的正義，質疑「是否順我者昌、逆我者亡」。

天平東區議員劉其烽對媒體表示，被捕人士已獲准會見社工人員與律師。

(中時電子報)