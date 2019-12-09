嘉義郵局捐贈腦麻協會陶藝機具，腦麻天使開心啟用。（廖素慧攝）

嘉義郵局送愛心，9日捐贈嘉義市腦性麻痺協會陶藝工坊拉坯機、電動陶板機、水洗噴釉台及空壓機噴槍等技能教學的設備，並捐送二代郵差包及米油等民生物資，幫助腦麻弱勢家庭過個快樂溫暖的年節。

嘉義市腦麻協會開辦藝坊多年，培訓腦麻孩子生活自理能力及工作的技能，已有幾位腦麻者在陶藝技能培訓、製品銷售包裝出貨上有實務經驗，還有技能佳者更能到幼稚園教導小孩捏陶、拉坯。

但現有的部分陶藝設備是向再耕園借用，也有部分機器老舊，經常故障，導致腦麻者在製作陶藝過程中或教學中屢屢受阻，工欲善其事必先利其器，與其給魚吃，不如教釣魚的技術，嘉義郵局發起捐贈陶藝設備的愛心行動。

嘉義郵局局長吳信陵9日率行政團隊，到嘉義市腦性麻痺協會陶藝工坊，代表嘉義郵局及台灣郵政協會捐贈一批陶藝機具，期許腦麻天使們能學習釣魚的技能，自立更生，開創生命的最大可能。

(中時 )