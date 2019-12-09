IC通路廠益登（3048）9日公布11月合併營收，根據內部自行結算達新台幣90.4億元，較上個月營收減少10.39％，與去年同期相比營收成長20.25％；累計今年1月至11月合併營收達新台幣887.6億元，年增19.49％。

益登成立於1996年，為亞洲最佳電子元件代理商與解決方案供應商，總部設立於台北，並在中國、新加坡、泰國、越南、印度、馬來西亞、韓國部署完整而綿密的通路據點，為亞太區乃至全球的原廠委託設計代工（ODM）、原廠委託製造（OEM）客戶，提供一流的服務和解決方案。

益登多年來深耕各項應用領域，引領潮流之先風，涵蓋產品應用範圍包括可攜式／穿戴式產品、有線／無線通訊、物聯網、汽車、機器人、醫療、工業控制、電腦及各式各樣的電子產品，在光電、數位、類比、混合訊號等領域深具技術經驗，提供全面的服務與方案，可作為原廠、客戶、合作夥伴之間溝通的最佳橋樑。

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