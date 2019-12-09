交通部觀光局今（9）日宣布，日本來台旅客達成「年度200萬人次」里程碑，第200萬名幸運日本旅客是來自宮崎縣的溝口綾子小姐，這也是日本來台旅客第一次「年度人次」站上200萬的紀錄。

觀光局也同時宣布，將加強對日宣傳，展開「200萬人次達成感謝祭」活動，除了將全力放送對日宣傳影片外，更針對日本旅客最喜歡的「珍珠奶茶」，製作成造型小巧、吸睛的限量啤酒杯組，明年元旦起在松山、桃園與高雄小港機場，提供限量兌換。

觀光局長周永暉表示，日本來台旅客在今年12月成功突破200萬人次的里程碑，最要感謝所有台灣民眾扮演好主人的角色與觀光產業提供優質台灣旅遊商品，因為大家的合作努力才能交出這張漂亮的成績單。

面對全球皆積極發展觀光產業，如何持續行銷台灣成為日本人海外旅遊指名造訪的國家，是觀光局未來要更加努力的最重要課題。

觀光局表示，第200萬人次幸運兒、溝口綾子小姐是搭乘中華航空119號班機，今天從日本鹿兒島抵達桃園國際機場。溝口小姐表示這是她第一次來到台灣，此行是與母親、姐姐、姐夫與侄子，隨同日本mrt Radio的主持人坂井淳子帶領的「Go﹗Go﹗Wide團體」共47位來到台灣。

溝口小姐表示，她將在台北市區、九份與十分等地觀光旅遊，但最期待能前往充滿正能量的龍山寺參拜，與品嚐珍珠奶茶、台灣美食，她還說台灣人很熱情友善，雖然與日本在文化上有些相近，但異國感更為強烈，也是此次選擇到台灣觀光旅遊的最主要原因。

為了迎接這位幸運旅客，觀光局也特別準備多樣台灣好禮送給溝口小姐，有中華航空提供「日本不限航點國際線機票2張」、「台灣高鐵3日周遊券2張」與「葛瑪蘭客運票交通券」。

另外，在旅宿方面，「台北美侖商旅、台北萬豪酒店、台中永豐棧酒店、台南老爺行旅、高雄國賓大飯店、宜蘭礁溪捷絲旅、花蓮理想大地渡假飯店、澎湖澎澄飯店和愛麗詩會館」等飯店，也大方贊助住宿券，共同歡迎這名幸運旅客明年再來體驗台灣各地風貌。

另為慶祝達成日本旅客來台突破200萬人次的里程碑，觀光局說，將展開「200萬人次達成感謝祭」活動，除了在日本全力放送對日宣傳影片外，更相中日本旅客最喜歡的「珍珠奶茶」，製作成造型小巧、吸睛的限量啤酒杯組。

觀光局說，將自2020年1月1日開始，只要是日本旅客自松山、桃園與高雄小港機場入境台灣，只要出示登機證與護照入境章，即可在旅客服務中心櫃檯領取這個限量「珍珠奶茶」造型的啤酒杯組；另會在近日於日本展開為期3個多月的網路抽獎活動，期盼在未來的一年，日本旅客來台再創歷史新高。

(工商 )