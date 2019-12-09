中科虎尾園區標準廠房9日動土，預計將於2021年落成啟用。中科所轄台中園區標準廠房目前出租率已達100％，在多方的考量下，在中科虎尾園區興建標準廠房，全案採綠建築設計，符合生態、節能、減廢、健康等四大指標範疇。啟用後各單元將可彈性合併使用，滿足中小型新創公司需求，讓園區服務更加全面化。

中科管理局長許茂新表示，中科虎尾標準廠房預計2年內完工，2021年10月廠商即可進駐，預估產值可達到26億元；虎尾園區更將在標準廠房的挹注下，未來預估總產值可擴大到150至200億元，期盼中科園區總產值2020年上看8,000億元，兆元園區指日可待。

中科虎尾園區標準廠房今日動土典禮，在科技部長陳良基、中科管理局長許茂新、雲林縣政府秘書長張志銘、園區公會代表游弘義及多位廠商代表帶領下持鏟動土，期許標準廠房如期如質完工，帶給進駐廠商綠能、環保、高品質的作業環境。

陳良基致詞時表示，自己是雲林子弟，非常關心家鄉的發展，虎尾園區預估將興建18單位共計7,000坪廠房空間，期許透過中科加速協助產業的發展，也希望為雲林留住更多的人才。

許茂新則表示，中科虎尾園區東側緊臨高鐵雲林站特定區，有國道一號、台1線及台78線快速公路，環狀區域交通網路完整，有利吸引更多優秀的企業與人才進駐；雲林、虎尾兩家科技大學座落在旁，更有助於未來中、小型新創公司進行產學合作，相信標準廠房落成啟用後，價值將更加炙手可熱。

雲林縣府秘書長張志銘表示，虎尾高鐵特定區是雲林縣未來發展的核心，鄰近地區資源多元豐富，包括布袋戲館、虎尾科大、台大醫院雲林分部、國際雙語學校等，未來發展指日可待，縣府將全力協助發展科學園區，因雲林縣人口呈現逐年下降，希望藉由科學園區的發展，為地方提供更多的就業機會。

(工商 )