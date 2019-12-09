出口終止連二黑，反轉翻紅！財政部9日公布11月海關進出口貿易統計，受到廠商擴增在台產能、中美12月關稅議題引起提前拉貨潮、5G新興商機等因素，單月出口285.8億美元、年增3.3%，終結前兩個月衰退。同時對大陸香港出口也展現佳績，11月金額123.5億美元、年增8%，除同樣終結陸港出口連二黑外，也是近17個月以來最佳表現。

展望12月出口表現，財政部統計處處長蔡美娜指出，目前中美貿易戰雖還沒有突破性進展，但也沒有更壞。即便多數國家近期PMI還在50以下，但陸續出現持穩現象，加上產業面因庫存調整等因素帶動新需求，還有今年12月比起去年同月工作天數增加1天，以及去年基期較低之下，預期12月出口表現保持正成長，幅度約介於1到2%之間。

蔡美娜表示，觀察整體出口貨項中，有5大類成長、6大類下降，觀察11月出口金額285.8億美元，也達到歷年單月次高紀錄，背後主因來自於電子科技產品帶動翻正。而資通訊設備出口表現值得關注，11月單月金額40.2億元創下歷年單月最高、年增率22.7%，至今前11個月的總出口金額已刷新去年全年紀錄。

(旺報 )