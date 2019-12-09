工程行負責人林姓男子以鐘點工的方式，僱用裴姓男子到廢墟裡搬運竹鷹架，但未料裴男不幸遭磚柱倒塌擊中而身亡，林姓男子遭檢察官依過失致死罪起訴，但後續法院審理後，認定雙方非「雇主」與「勞工」的關係，並且事故當時林姓男子不在現場，並經認定林姓男子無能力預見死者將以危險的方式進入現場遭砸，因此獲判「無罪」。

據檢警調查，當事人於去年9月26日時，以鐘點工的方式，雇用死者到基隆市的一個廢墟從事竹架施工架組拆除，疏於未注意提供死者是否有安全設備或護具，造成由通道翻牆進入廢墟時，因磚柱的倒塌而遭擊中死亡，基隆地檢署偵查後，依業務過失致死罪起訴林男。

但當事人在法院審理時「否認犯行」，並辯稱他只是一名工頭，當天給死者的薪水為新台幣2000元，請他來臨時幫忙，雙方並非真的有簽「勞動契約、僱傭關係」，並且，他原本要陪同死者一起前往現場時，因內急去對面的醫院先上廁所，請死者在原地等他。當事人指出，自己是在大號時，突然有人打電話通知他，回到現場死者已倒臥在血灘中，雖送醫急救，但回天乏術。

判決書指出，雙方勞動契約並無書面，並且其工作不需具備專業技術，若死者拒絕，當事人也可找人替代，因此推定，兩人應確切不屬於雇主與勞工的關係。另外，法官認為，當事人在事故當時確實不在現場，且這間廢墟所有權並非當事人的，而當事人也無管理、監督能力，無法期望當事人有能力預見死者將以危險的方式，進入廢墟，導致意外發生。法院更表示，這起案件的發生，不能排除是因為死者一時心急，自行攀爬磚牆欲打開大門導致死亡，「依罪證有疑，惟利被告原則」，因此判決當事人無罪，但若有疑慮，全案仍可上訴。

(中時 )