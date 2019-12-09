上午中選會舉行第15任總統、副總統選舉候選人號次抽籤，其中國民黨總統候選人韓國瑜、副總統候選人張善政抽出2號籤後，加油團喊口號卻被制止，不過民進黨副總統參選人抽籤時，同樣也有人喊話支持，卻未見有人制止，讓資深媒體人黃暐瀚質疑民進黨雙重標準。

黃暐瀚在臉書PO文表示，韓國瑜到中選抽號次時遭監察人制止，不能在號次抽出後高喊「兩支穿雲箭、台灣安全、人民有錢！」但隨後賴清德在抽出3號之後喊出「三張選票顧台灣，票投三號英德配！」監察人並未制止賴清德發言。

黃暐瀚認為就事論事，以往抽完號次後都會說些吉祥話，這是約定俗成的事，2012年當鄭麗君幫小英抽出1號之後，現場的幕僚蕭美琴跟「小英女孩」也立刻喊出「台灣第一女總統、台灣第一女總統、台灣第一女總統」連續喊三次，批說「別人孩子放屁，就是腸子爛；我的孩子放屁，就是正在大！正港雙標，實在無言。」

網友也不禁感嘆「台灣人民要忍受民進黨不公不義的雙重標準到什麼時候？」「還沒投票就明顯不中立了？？？」支持者也用各黨候選人號次喊出「2好3壞1出局」，認為號次不重要，「我們家都投韓國瑜」、「國政雙贏Very Good」。

(中時電子報)