洛克威爾(Rockwell)的B-1B槍騎兵轟炸機(Lancer)具有高明的高速、低飛性能，以躲避敵人的雷達掃瞄，然而這個能力在未來可能要放棄了，儘量飛行高度再高一些，這是為了B-1更長的使用年限所做的考量。

軍事網(military.com)報導，美國空軍全球打擊司令部發言人大衛‧法格德(David Faggard)表示：「我們正在與機組人員、、維修人員、工業工程師和戰鬥人員司令部密切合作，以討論並確定現在的的作戰需求，與未來的B-1機體壽命之間，要如何取得平衡，並做出未來B-1出勤飛行高度的改變。」

具體來說，官員們正在權衡的是，是否應該與通知飛行員，未來在訓練過程中，不再使用B-1獨特的低空地形跟隨能力（稱為TERFLW模式），該模式是可以由飛機航空電子設備上開關來關閉。

法格德說：「十幾年來，我們的B-1一直是反恐戰爭中，最專業的近距離空中支援打擊武力，而且表現相當良好，雖然TERFLW帶給B-1極佳的低空飛行能力，但是B-1的原先任務規畫並不是持續在戰場空域巡邏，然後在低空投放精準炸彈。即使在中東戰場已使用了多年，然而這並不是它的設計目的。」

B-1B收起機翼，點燃後燃器高速飛行。(圖/美國空軍)

原先TERFLW的功能，是為了讓B-1能夠躲避蘇聯的雷達，滲透進蘇聯境內，然後投擲核武器，最後加速逃脫。然而，所有的核武都一樣，從來沒有派上用場過，謝天謝地。

其實，改變轟炸機其飛行方式並不少見，B-1的老前輩，也就是B-52轟炸機就是如此，B-52老飛行員艾倫·威廉斯（Alan Williams）表示，B-52在過去的歲用，也有低飛投彈的任務，他是1975年就駕駛B-52了。

他在八月份的一次採訪中說：「1970年代，我首次駕駛B-52進行訓練飛行時，當時仍然有低空投彈課程，我們飛行高度在離地90~150公尺區間，在這個高度要保持平穩很困難，因為氣流很容易變化。但是日後B-52已經恢復了其原本的設計目標：一架高空轟炸機。

B-52曾經也有低空飛行任務。(圖/Paul Robinson)

轟炸機武器系統官員稱，其實倒也沒有完全禁止B-52的低空飛行，特別是如果他們正在測試新武器時，但是事涉敏感，他沒有再多說，也保持匿名。

回頭講B-1，全球打擊司令部的提姆·雷將軍（Tim Ray）9月宣布，B-1將修改載彈能力，安裝研發中的高超音速飛彈，希望可安裝4~8枚。

(中時電子報)