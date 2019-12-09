▲埔里鎮長廖志城到場為返鄉青年鼓勵，並期待青年新創意能讓農村再生。（楊樹煌攝）

▲妮娜巧克力吳佳樺指她們5年經營，贏得52面國際認獎牌，今年並勇奪世界巧克力冠軍，讓一般工廠變為觀光工廠，現在更成為國際認證亮點觀光工廠。（楊樹煌攝）

▲埔里鎮桃米生態村休閒農業區及在地返鄉青年領軍製作的各項耀眼文創商品。（楊樹煌攝）

▲返鄉青年廖立暐設計系列文創商品的白天彩蝶飛舞及夜間星光奪目和耀眼的螢火蟲。（楊樹煌攝）

▲桃米農業區理事長黃星豪特別推薦區內有多項有趣好玩的農業生態體驗，包括溪蝦觀察、鮮採在地農產百香果、樹葡萄等體驗，非常值得一遊。（楊樹煌攝）

埔里鎮桃米生態村，已連續3年獲農委會評鑑為優等休閒農業區，並也吸引無數青年返鄉創業，桃米休閒農業區推展協會今9日特別在桃米里為他們舉行2020年「璀璨傳承-新人、新業、新價值」新品發表會，除介紹這些新人及新事業，並也期待未來能整合返鄉青年力量，再造桃米休閒農業區新價值。

這場別開生面的新人及新事業發表會，由桃米休閒農業區推展協會理事長黃星豪主持，埔里鎮長廖志城、縣議員林芳妤、暨南大學、日月潭國家風景區管理管處等各產官學界及所有返鄉創業青年都齊聚一堂，並發表創新優化的農業與生態體驗產品，以及由在地青年領軍製作的宣傳影片與文創商品。

鎮長廖志城指出，地方農村要再生，必須要留住青年，要有新創意，讓觀光產業結合，打造最美的休憩之地，讓大家來體驗農村創業、並將文創、資源整合升級，桃米休閒農業區已是模範區，值得其他各社區看齊，公所也將會全力配合。

縣議員林芳妤指埔里鎮桃米里是生態資源最豐富的區域，也是產官學合作成果最明顯的村里，紙教堂及妮娜夢想城堡都行之有成，並享譽全國與國際，而今又有青年年輕面孔返鄉創業，將是地方期待，也將再造桃米休閒農業區新價值。

會中也先後由返鄉青年包括三茅屋民宿廖立暐、有機吃蟲自然農場負責人梁雅婷、秀卿的灶腳主廚彭裕文、綠窩民宿邱笙華等介紹他們的藝術璀燦桃米美麗人生、新鮮食材的創意和做了不一樣對比，以及對大地友善的自然農法還有共享經濟的人跟人的連結性與溫暖。

並有展顏山居民宿廖嘉展的在農村創造很多不可能、妮娜巧克力夢想城堡吳佳樺指她們5年經營，贏得52面國際認獎牌，今年並勇奪世界巧克力冠軍，讓一般工廠變為觀光工廠，現在更成為國際認證亮點觀光工廠；另果寶歡酵辜成甫介紹他們的嘉果觀光工廠、有水居介紹他們青蛙設計特色。

桃米農業區推展協會理事長黃星豪更特別推薦區內有多項有趣好玩的農業生態體驗，包含溪蝦觀察體驗、百香果採果體驗、樹葡萄採果體驗、小黃瓜採摘體驗等，同時有在地青年廖立暐設計的系列文創商品及拍攝各種農業體驗的宣傳影片，導入文化創意與新興科技，值得大家來體驗。

(中時 )