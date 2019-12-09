為了6弓價值4500元的香蕉，楊姓蕉農失手打死偷蕉賊。（本報資料照片）

40歲楊姓蕉農不滿產季香蕉連遭竊7次，聽聞鄭姓男子正在蕉園行竊，第一時間趕赴現場，將人成功壓制後，隨即以死豬結綑綁手腳、要對方供出共犯，席間短暫離開現場，返回時人已沒了氣息，屏東地院審理後認為其情可憫，經減刑後判決楊男3年8月徒刑、可上訴。

檢警調查發現，鄭男行竊失風，手持竊取香蕉的鐮刀逃跑，楊男見狀隨手撿了蕉園內的竹棍追上，並打掉對方刀子後上前壓制，並將他反手綑綁在鐵桿上，雖然發現鄭因遭受毆打及而導致身體有發抖不適情形，不但未將他送醫，而是持續留置追問行竊共犯。

楊男向法官解釋，當時蕉價正好，當天失竊6弓蕉價值就有4500元，且因常遭竊使得身心疲憊，正好發現竊賊，才會激動下手毆打；不過是鄭男要求不要報警，願意私下和解，才沒將人送醫。

經法醫解剖屍體發現，死者鄭男因施用毒品過量，且全身多處鈍傷、骨折，最終因多重藥物中毒、橫紋肌溶解症及呼吸困難死亡，使用過量毒品是導致死因之一，但當然也包括遭毆打及綑綁手腳限制行動等因素，因此研判為「他殺」。

承審法官認為，種植香蕉自栽種至收成，耗時長且費工，案發前因楊男蕉園已遭竊多次，且竊賊在光線昏暗下無法分辨香蕉是否成熟，均將香蕉全數割下後再挑選，造成蕉農損失慘重，才會下如此重手。

考量已與死者家屬以110萬元成立調解，並給付完畢，對方願意原諒，若量處傷害致人於死罪法定最低刑度，仍有情輕法重情形，因此依法予以酌量減刑。

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(中時 )