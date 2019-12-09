中宇(1535)11月份合併營收為7.38億元、月增28.12％、年減31.00％，累計合併營收為83.91億元、年減11.71％。

中宇9日股價走揚，每股上漲0.80元，收在35.15元、單日漲幅2.33％。

(工商 )

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