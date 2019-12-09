中宇環保11月份合併營收7.38億、月增28.12％ 17:392019/12/09 工商 工商林憲祥、高雄 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中宇(1535)11月份合併營收為7.38億元、月增28.12％、年減31.00％，累計合併營收為83.91億元、年減11.71％。 中宇9日股價走揚，每股上漲0.80元，收在35.15元、單日漲幅2.33％。 (工商 ) #11 #合併 #中宇 #12 #每股 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國就業報告意外強勁 台股帶動唱 09:232019/12/09 財經 《汽車股》新品及北美AM市場佳，東陽營運看俏 09:262019/12/09 財經 群益證券本周看好IC設計、半導體設備、記憶體等五類股 09:352019/12/09 財經 凱基投顧預期 本周指數區間11,400-11,750點 09:352019/12/09 財經 訊息面偏多台股走強 低檔股輪漲 09:532019/12/09 財經 東陽AM事業11月整體營收 創今年最高紀錄 09:512019/12/09 財經 《業績-半導體》Q4旺，十銓11月營收創近2年新高 10:002019/12/09 財經 《業績-其他》連3月創高！泰昇-KY 11月營收年增2成 10:002019/12/09 財經 《港股》上周五美股勁揚，恆指開漲0.06％ 10:012019/12/09 財經 《業績-其他》萬年清前11月營收年增逾29.61％ 10:342019/12/09 財經 財經熱門新聞 1分鐘財經掃描》反擊華為遭封殺！陸公部門撤換外國資訊設備 - 即時 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 愛國民眾挺華為狂買！ 美封殺令害死這些陸品牌 - 財經 川普又囧了！陸企遭美列黑名單 營收照樣飆增200％ - 財經 外送平台抽太兇！基隆知名店家合作5個月後慘收攤 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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