美國總統川普持續擴大貿易戰火，造成全球股市劇烈震盪，美股四大指數由高點拉回，累計一周下跌幅度均超過1％。台股上半周拉回整理，下半周則由台積電、大立光領攻，上周指數累計漲幅1.05％。

外資資金流向部份，根據彭博統計，台股基本面穩健，加上即將公布月營收，因此外資轉為流入，上周吸金9.3億美元，榮登吸金王寶座。而印度則從原本連續五周獲得資金淨流入，轉為流出，上周失血1.3億美元。資金流出幅度最大的為韓國，已連續四周遭外資賣出，上周淨流出6.8億美元。

中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，台股將於本周公布11月營收，市場重新聚焦在營收表現優於預期且後續展望佳的個股。產業上，電子龍頭多數對今年第四季至明年第一季的展望正向，尤其蘋果供應鏈、伺服器與IC設計等領域，可望淡季不淡，預期明年多數公司有雙位數的成長目標。

周俊宏表示，歐美股市維持高檔，封殺華為再度獲得展延，然川普簽署香港法案，讓市場對中美協議、12月15日關稅加徵作負向解讀。外資開始由買轉賣，造成多殺多的獲利了結賣壓，中小型股主軸轉向，惟市場對未來半年景氣仍持正面看法，因而預期台股將呈區間震盪，建議以選股方式操作。

在選股策略上，周俊宏表示，將鎖定明年第一季淡季不淡、全年產業展望正面、具轉機性的個股。此外，未來展望佳的記憶體、蘋果相關、5G、伺服器、半導體、進口替代與生技等也可持續尋找投資機會。

(工商 )