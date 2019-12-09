迪士尼經典動畫《料理鼠王》動畫交響音樂會，將於2020年2月首度以交響樂團型式來台，2月1日臺中國家歌劇院、2月3日~4日台北國家音樂廳演出！

圖/意傑藝術提供

鼠年開春立即獻上三場令人垂涎數尺視覺與聽覺的完美饗宴，皮克斯最美味的動畫電影，寫滿理想、勇氣與幽默的原創故事；搭配迪士尼最具魔力的配樂，採以大型交響樂團80人編制、樂曲風格烘托出故事的歡樂與想像空間，120分鐘豪華米其林版視聽饗宴，一場以音樂譜寫的美味關係，將帶給觀眾超乎想像的感動體驗。

迪士尼成立至今已超過九十年，所創造出來的動畫人物個個是經典，動畫主題曲及配樂更是一推出就造成市場轟動，在全球眾多與迪士尼相關的音樂會當中，由美國Disney Concerts負責製作的迪士尼系列音樂會，在全球均以交響樂團搭配電影或動畫影像進行巡迴演出。包括：動畫交響音樂會，電影交響音樂會，有時還加入歌手與合唱團。

目前經常在全世界演出的主題有《星際大戰》電影音樂會系列（第四至七集），《美女與野獸》，《小美人魚》，《幻想曲》，《皮克斯音樂會》，《聖誕夜驚魂》，《愛麗絲夢遊仙境》，《冰雪奇緣》，《料理鼠王》，《神鬼奇航》和《糊塗交響曲》等…去年(2018)初步估算全球授權演出已高達400場，包含紐約林肯中心，英國皇家阿爾伯特音樂廳，澳洲雪梨歌劇院，日本東京國際論壇和好萊塢露天劇場。迪士尼旗下的動畫工作室(Pixel，Lucasfilm和Marvel）皆持續創作各種新型態的音樂會，要向全世界的愛樂者提供最佳視聽饗宴。

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