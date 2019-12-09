據美國康乃狄克州交通單位表示，上星期六一輛啟動了自動駕駛模式特斯拉Model 3一口氣連撞了兩輛車，其中一輛是康乃狄克州警察巡邏車。這起車禍肇事者，特斯拉的司機告訴警方，他開啟了Model 3的自動駕駛儀模式，因為他那時正在檢查後座的狗。

根據康乃狄克州警方的一份聲明，上星期六清晨，在諾沃克的95號州際公路上，由於一輛殘障人士專用車正佔據一條車道，於是警方被呼叫到高速公路上，當員警們正在等待那輛車的拖車時，這一輛2018年份的Model 3的特斯拉先撞上正在向北行駛的警察巡邏車的後方，然後繼續朝同一方向行駛並撞上了殘障人士專用車。

最終，這輛車被另一名交警在數百公尺外攔了下來。警方稱，這名駕駛員將因危險駕駛罪遭起訴。

交通警察​​引述國家公路交通安全管理局的話說，雖然某些車輛具有一定的自動化功能，但尚無完全自動化或自動駕駛的功能。交警​​說：「不管您的車輛能力如何，在操作車輛時，都必須時刻注意以確保安全駕駛。」

特斯拉在過去發生的自動駕駛事故中也發表了類似的聲明，稱駕駛員必須始終保持雙手方向盤行駛。

(中時電子報)