全球股市上周劇烈震盪，台股則開低走高、指數仍上漲1.05％，外資上周轉為淨流入9.3億美元，榮登吸金王寶座。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏認為，市場未來半年景氣仍持正面看法，預期台股將持續區間震盪，建議操作選股不選市。

美國總統川普持續擴大貿易戰火，造成上周全球股市劇烈震盪，美股四大指數高點拉回，累計單周均跌逾1％。台股上半周跟隨國際股市拉回整理，下半周則在台積電、大立光領軍下反攻，上周指數累計仍上漲1.05％。

由於台股基本面穩健，加上即將公布11月營收，據彭博統計，外資上周轉為淨流入台股達9.3億美元，榮登吸金王寶座。印度則終止連5周淨流入，上周轉為淨流出1.3億美元。韓國則連4周遭外資出脫，上周淨流出達6.8億美元，為流出幅度最大者。

周俊宏指出，歐美股市維持高檔，美國封殺華為再獲展延，但川普簽署香港法案，使市場對中美協議、12月15日關稅加徵做負向解讀。外資開始由買轉賣，造成多殺多的獲利了結賣壓，中小型股主軸轉向。

周俊宏認為，台股本周公布11月營收，市場重新聚焦在營收表現優於預期、且後續展望佳的個股。產業上，電子龍頭多數對今年第四季至明年首季展望正向，尤其蘋果供應鏈、伺服器與IC設計等領域可望淡季不淡，預期明年多數公司有雙位數成長目標。

周俊宏認為，市場對未來半年景氣仍持正面看法，預期台股將呈現區間震盪，建議操作選股不選市，鎖定明年首季淡季不淡、全年產業展望正面、具轉機性的個股，未來展望佳的記憶體、蘋果相關、5G、伺服器、半導體、進口替代與生技等，亦可持續尋找契機。

(時報資訊)