玉晶光(3406)將於12月10日舉行法說會，由於主力客戶拉貨減緩，玉晶光11月合併營收11.86億元，仍年成長64.68%，為歷年同月新高，儘管進入傳統淡季，但今年第4季仍可望是玉晶光史上最旺第4季，明年第1季亦將遠優於今年同期。

由於蘋果iPhone 11系列新機上市拉貨高峰已過，且進入傳統淡季，玉晶光11月合併營收11.86億元，較10月減少19.18%，較去年同月仍大幅成長64.68%，累計前11月合併營收為109.12億元，較去年同期成長48.95%，從市況來看，今年第4季將是玉晶光歷年來最旺的第4季。

玉晶光第3季合併營收50.57億元，年增112.84%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率49.27%，較去年同期增加11.5個百分比，單季稅後盈餘13億元，年增372.5%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為12.9元，累計前3季合併營收82.64億元，年增42.02%，平均毛利率45.3%，稅後盈餘15.23億元，年增136%，每股盈餘15.13元。

玉晶光將於12月10日舉行法說會，蘋果計畫於明年上半年推出低價版iPhone手機，且市場預期鏡頭規格將延續舊款規格，此將有助於大立光(3008)及玉晶光明年上半年業績表現，玉晶光明年第1季可望優於今年同期，隨著高規格、多鏡頭趨勢，法人看好玉晶光業績前景，明年業績成長可期。

(時報資訊)