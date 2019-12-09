中和羊毛工業股份有限公司(1439)暨如興股份有限公司(4414)因有重大訊息待公布，公告上開公司上市普通股自108年12月10日起暫停交易。上開公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

(時報資訊)