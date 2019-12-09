《證交所》中和、如興明起暫停交易 17:392019/12/09 時報資訊 莊丙農 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中和羊毛工業股份有限公司(1439)暨如興股份有限公司(4414)因有重大訊息待公布，公告上開公司上市普通股自108年12月10日起暫停交易。上開公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 (時報資訊) #交易 也許您會感興趣 推薦閱讀 年內砸30億護盤 小米難回溫 04:102019/12/05 全球財經 NBA》保羅：被交易後沒跟哈登說話 08:462019/12/05 體育 逐筆交易擬真平台券商11月競賽 富邦證囊括前5名 15:332019/12/05 財經 股匯雙漲 新台幣力守30.5元關卡 16:222019/12/05 財經 《半導體》台積電明年維持高資本支出，5奈米明年上半年量產 16:482019/12/05 財經 家登、加高兩檔股票、家登二轉換債等 12/6起預收款券 18:182019/12/05 財經 76号原子率團參加亞洲電視論壇及內容交易市場展 20:302019/12/05 娛樂 中和防搶演練 影像分析立大功 22:092019/12/05 社會 松果購物11月份交易額、營收創開站新高紀錄！ 12:012019/12/06 生活 受卡神波及？未來事件交易所 蔡英文價格跌1元 12:032019/12/06 政治 財經熱門新聞 狠！華為斬斷美晶片 韓媒爆三星危險了 - 財經 錯失這檔 百萬中鋼股民捶心肝！ - 財經 悲情寒冬！汽車業遭2重擊 全球狂裁8萬人 - 財經 飛機Wi-Fi免費用？ 達美CEO：飛機受不了 - 財經 陸經濟新風暴！北京砸7千億民企仍掀斷頭潮 - 即時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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