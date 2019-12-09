幸福球場桿弟在2017年成立「佳福育樂事業公司企業工會」，希望爭取桿弟的僱傭關係，球場在當年11月針對14名工會成員全數停班，工會也向勞動部申請不當勞動裁決，在2018年時認定資方構成不當勞動行為，裁決也要求資方應給付薪資並復職，桃市產總與工會成員今天抗議表示，至今14名勞工仍未給付薪資及復職。

桃產總秘書長葉瑾瑜表示，新北市勞工局業經2017年認定資方違反勞資爭議處理法第8條開罰20萬，並於2018年1月19日經新北市就業歧視評議委員會認定構成工會成員歧視，開罰40萬，但皆遭資方以訴願，並申請停止執行，至今仍未開罰。

葉瑾瑜說，經工會向勞動部提請不當勞動行為裁決，已於2018年5月4日判定「106年勞裁字第69號案」資方「構成不當勞動行為」，並有救濟命令，要求資方應復職並提供薪資等，但葉瑾瑜說，資方不斷以訴訟、訴願等方式拖延，根本就是濫訴。

勞動部官員表示，因資方未遵守不當勞動裁決救濟命令，勞動部已陸續開罰3次共計45萬，呼籲資方應盡速遵守不當勞動裁決救濟命令執行，才能修復勞資關係。

(中時 )