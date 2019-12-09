衛服部豐原醫院舉辦「愛心義賣會」活動，副院長匡勝捷（中）和贊助業者製作愛心漢堡，提供競標義賣。（王文吉攝）

衛服部豐原醫院舉辦為期5天的「愛心義賣會」活動，9日一早開幕儀式，由副院長匡勝捷換下醫師袍變身為廚師、和「一起找晨的早午餐」業者在醫院大廳製作愛心漢堡，現場競標義賣，現場有熱心民眾慷慨解囊，喊出2千元高價，買走1個漢堡，響應公益行善。

匡勝捷表示，愛心義賣會是為了照顧大豐原地區的獨居長者及貧困民眾，藉由募集各地民眾所送來的物品展開義賣，所得全數捐於院內「社會服務暨醫療救助基金-獨居老人指定捐款」，費用將幫助貧困及獨居長者的醫療費，讓長者安心就醫。

響應公益的「一起找晨的早午餐」業者陳書賢表示，他出生於普通家庭，相信大家都有過和同學一起去吃速食餐廳的經驗，父母給的錢就是那麼多，只能買薯條，看著同學能買漢堡內心很羨慕，但心裡又會想自己還有薯條可以吃，那些清寒的人可能連薯條都買不起，因此讓他有了做公益的動念，每季針對弱勢小孩、或獨居長者、街友回饋。

另一位合作夥伴簡源宏表示，這次豐原無極梨母宮也贊助豐原醫院100份店內最夯的漢堡，並表示未來醫院如有相關需求都能提出合作，讓公益活動能夠源源不絕，也讓大家能吃到健康、美味、又充滿愛的漢堡餐點。

豐原醫院愛心義賣會9日到13日舉行，每日上午9點到下午5點結束，義賣品包含各地美食小吃、生活小物等，廣邀民眾共襄盛舉，義賣所得將作為院內「社會服務暨醫療救助基金-獨居老人指定捐款」。

(中時 )