市議員林祈烽(中)等質詢說，非市民公車補貼年年增加，市民平均每人負擔公共債務3.6萬元，是歷史新高。（陳世宗攝）

市長盧秀燕表示，鼓勵公車政策，補助經濟弱勢、拉平城鄉差距的目的。（陳世宗攝）

台中市無差別公車補助預算年年增加，市長盧秀燕為兌現公車雙十吃到飽政策 ，109年更編列30.5億元要補助民眾搭車，國、民兩黨市議員陳文政、林祈烽表示；台中市府財政狀況不佳，市民現在每人負債3.6萬元，免費補助應僅限台中市民，或是仿照北捷公司將要推行的「忠誠方案」，否則，這種無限制的補助方案，只會愈編愈多，讓台中市政府的財政黑洞愈來愈大。

市長盧秀燕表示，台中現在是全台第二大城市，一年20多億元左右經費與城市公車政策比例算是相符，而且其中許多經費是中央挹注，以鼓勵公車政策，此外，還有補助經濟弱勢、拉平城鄉差距的目的，像是許多人反映遊客來台中旅遊多到市區，因此希望相較政府其他消費券等補助政策，更為便宜的公車經費支出，讓外來遊客更願意來到台中市，且前往更偏遠的地方。

林祈烽、陳文政說，「台中富市3」是盧市長的產業經濟政見，但明年度總預算排序，經濟發展的預算卻排在第4名，反而是社福預算大幅膨脹變成第2名，與前兩任市長編列預算有很大的差異。他質疑，沒有經濟建設來帶動城市發展，台中市未來還會有希望嗎？盧市長首次編列的預算，重社福、輕經濟，是不是因為市長選前社福支票開太多，又不了解市政府預算，沒有準備也沒有施政白皮書，所以不知道要怎麼建設台中市？

林祈烽指出，據財政局官網11月8日公佈的最新市債資訊，台中市1年以上公共債務未償餘額為795億元，未滿1年公共債務未償餘額為226億元，市民平均每人負擔公共債務3.6萬元，也是歷史新高，換句話說，台中市現在有281萬4200多人，每個人不分大人小孩，甚至在台中市一出生的嬰兒，都要負擔3萬餘元的債務，這是一件很可怕的事情。

盧秀燕說，台南、台北都有無差別的交通補助政策，因今年財政紀律有比以前進步，支出增加，舉債額度降低，未來還是會比照過去8年的施政和作法，只要我們負擔得起，暫時不會去取消對於全國及外來遊客的一致性作法；如果哪天財政狀況不好，我們也隨時會動態調整，不要讓外界講我們什麼規什麼不隨的，這樣也不好。

交通局長葉昭甫表示，目前全台各縣市多有推出乘車優惠措施，尚無因不同國籍或身分乘客而有設限，基於鼓勵民眾使用大眾運輸、培養台中捷運的潛在搭乘族群、促進城市發展及提升經濟成長等目標，目前尚不排除外地民眾也享用此優惠政策。

(中時 )