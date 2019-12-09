提案2的「海洋樂遊趣」模擬照。（新北市新工處提供／許哲瑗新北傳真）

「鳳鳴戲兒2公園」位於鶯歌區鳳五路及龍五路口，圖為基地現況。（新北市新工處提供／許哲瑗新北傳真）

自己的公園自己決定！「鳳鳴戲兒2公園」位於鶯歌區鳳五路及龍五路口，新北市新工處計畫開闢為鳳鳴地區首座水漾公園，規畫2項提案開放臉書網友投票，分別為結合恐龍化石、恐龍模型的侏羅紀主題，以及海洋生物圖騰、島嶼風光的海洋風格，投票至15日截止，最快明年9月動工，邀請民眾踴躍參與。

新北市新工處表示，提案一的「恐龍水紀元」以親子共遊的水公園為概念，打造侏羅紀主題的公園水廣場，結合葉片造型、恐龍化石造型的大型水霧，搭配手壓式汲水器等特色玩水設施，讓人彷彿穿越時空、置身侏羅紀世界，此外周邊也規畫球型攀爬轉盤、複合型爬網、氣泡造型爬網和小丘獨木橋，別具挑戰性，適合小朋友們大顯身手。

提案2的「海洋樂遊趣」則將公園正中央打造一片蔚藍海洋意象，彩繪海龜、鯨鯊等繽紛海洋生物，搭配海草及海葵造型的大型水幕，營造島嶼風光，一旁則有水與沙結合的沙坑遊戲區，夏日時可體驗清涼透徹的快感，除了濕式遊戲區外，也規畫木屑和礫石坑打造的攀爬設施，適合親子共遊。

新工處表示，鳳鳴戲兒二公園佔地約548坪，由於在風格決定上，設計團隊想法僵持不下，因此將決定權交給民眾，網路投票至15日截止，並在當晚公布結果，歡迎民眾踴躍參與，工程總經費1300萬元，最快明年3月完成設計，9月可動工，2項計畫工期皆為240天。

(中時 )