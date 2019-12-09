屏東棒球場年久失修，綠委鍾佳濱（中）力促打造屏東運動休閒產業園區。（林和生攝）

國民黨立委參選人葉壽山（左）參與社區活動，喊出屏東體育產業城政見。（林和生攝）

屏東棒球場年久失修，許久不見中職賽事在此舉辦，立法院教育文化委員會9日南下考察，立委鍾佳濱趁高鐵南延屏東契機，積極促成屏東運動休閒產業園區；無獨有偶，國民黨立委參選人葉壽山同樣瞄準運動市場，喊出屏東體育產業城，盼為地方創造數十萬個就業機會。

鍾佳濱指出，10月行政院宣布高鐵屏東設站消息，站址就在屏東縣政府預定設置的屏東運動休閒產業園區對面，相信高鐵設站後，捷運跟著來，人潮、球團也會來，大量觀賽人口、隨著職業運動興盛，整個運動休閒產業就可以看到它的商機跟產業化。

鍾舉桃園國際棒球場為例，Lamigo桃猿隊從高雄主場移至桃園，就是看準機捷便利交通帶來的人潮；若能掌握高鐵設站優勢，重新盤點屏東大眾運輸，緊密連結高屏生活圈，屆時升級的不只是運動休閒產業，連帶也能為高屏兩地居民生活品質升級。

屏縣府祕書長邱黃肇崇補充說道，土地部分國防部已同意無償撥用，縣府也編列預算將在1.7公頃的範圍內進行用地查估及補償作業，現正積極提列公共建設計畫到行政院，期待獲得中央資金挹注。

葉壽山則以打造會生蛋的金雞母提出屏東體育產業城政見，他認為透過國際品牌進駐設廠，將屏東變成生產基地，以去年台灣體育運動設備及器材出口外銷超過500億產值來看，可望為地方帶來10至20萬個就業機會。

(中時 )