財政部今（9）日公布11月出口，共285.8億美元，為歷年同月次高，年增 3.3％，優於上月的預期；累計前11月出口2,998.5億美元，年減1.9％。財政部統計處長蔡美娜表示有6因素，包括陸美貿易戰轉單效應、廠商持續擴增在台產能比重、5G等新興需求湧現等，使出口止跌回升；更預估今年第四季可以「走出隧道」，從下滑轉為小幅增勢。

統計處分析，由於高基期因素消退、陸美貿易戰轉單效應、廠商持續擴增在台產能比重、美國12月加徵關稅、大陸農曆春節較早帶動拉貨潮，以及5G等新興需求湧現等6因素，11月出口年增3.3％，是最近13個月最好的表現。進口部分，11月243億美元，年增5.8％，其中由半導體設備購置帶動資本設備強勁上揚 66.3％，創下2010年10月以來最大增速。出口、進口分別中止連續兩個月和四個月下滑。

蔡美娜表示，展望12月，目前雖然陸、美還在談判，沒有看到突破性進展，但也沒有更壞；再看整體性指標，主要國家的PMI指數有稍微回暖一點點的訊息，例如歐元區本來很疲弱，11月份已稍微回穩，並站上最近3年來的高點；製造業PMI也是近三年來高點。產業方面，不管是半導體、DRAM、伺服器，在庫存調整後，都回到比較好的水位，將會帶動未來新的需求。

另外，蔡美娜指出，今年12月工作天會比去年增加一天，也是有利因素；同時去年12月貿易戰影響已經開始顯現，基期較低，因此12月出口應該也是正成長，年增預估在1至2％。

就第4季來說，蔡美娜認為，貿易戰因素仍然主導情況，但也能看到台商產能回流趨勢延續中，對於5G和高效能商機也優於預期。最明顯是台積電10月法說特別大幅調高今年資本支出，提高到3、4成左右，約140到150億美元，統計處發現，執行會高度集中在今年第四季。這也在進出口統計中看到相呼應的現象，半導體設備進口確實在9、10、11三個月大幅擴增，平均年增率高達8成，這也意味著未來這段時間，電子相關產品商機應可「審慎樂觀」地預期。

蔡美娜表示，如此看來，台灣出口可能已經出現、或接近轉折點，今年第4季就可以「走出隧道」，停止連三個月下滑，轉為小幅增勢；主計總處預測第四季出口年增率為1％。

11 月主要貨品出口中呈現「五增六降」，其中，資通與視聽產品、電子零組件出口規模年增 22.7％、10.1％，帶領出口翻正，由於伺服器需求增加和拉貨潮，資通與視聽產品創下40.2億美元的新高，提前刷新歷年紀錄；電子零組件105.9億美元單月次高，為18個月來最大增速，也是這段時間第一次看到兩位數成長，原因為國際品牌手機銷售熱度比預期好，以及5G需求增加。

不過，礦產品受國際油價下跌及部分煉油設備定檢歲修影響，出口劇減 27.9％，塑化、基本金屬及其製品續因原物料行情走軟及需求力道不足，各減 9.0％、6.5％。

主要市場中，對美國年增16.9％最多，對大陸與香港年增8％，則是近17個月以來最好表現；對東協因礦產品輸出減少，年減擴大至10.8％，對歐洲出口受德國景氣走緩拖累，減2.5％，已經連8個月下降。累計今年前11月，對美出口突破400億美元、提前刷新歷年紀錄，對日規模值升抵歷年同期最高，分別年增 17.6％、1.8％，而對東協、陸港、歐洲各減 7.6％、 5％、4.9％。

(中時 )