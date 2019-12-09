砷化鎵族群11月營收全數出爐，均繳年增佳績，幅度在9.17～110.5％。其中，英特磊IET-KY（4971）11月營收達5,346萬元，年增9.22％，惟月減20.59％，今年前11月營收年增8.88％，拚全年營收年增雙位數，而環宇-KY（4991）11月營收1.53億元，年增9.17％、月增20.61％，惟今年前11月營收年減11.5％。

英特磊指出，11月營收或多或少受到美國當地感恩節影響，包括工作天數較少、客戶端下單有所調整等，而使月減幅度較大，不過，目前看來，今年全年營收年增幅度展望不變，仍有機會達成兩位數成長目標，而第四季營運可望攀上今年高峰，加上產品比重將有可能較第三季好，有機會帶動毛利率再向上。

英特磊表示，今年銻化鎵紅外磊晶片國內外訂單穩定增加，整體營收已超越去年，現階段正等待國防量產訂單下來。而因應需求成長，英特磊也調整現有生產機台，用大MBE機台替換較小機台，並視未來訂單需求決定再進一步增加第三台大型MBE機台。

環宇-KY表示，各月營收隨工廠排程、設備狀況等而有所起伏，因此以季度營收分析較為準確。若單就本月產品類別，包括RF foundry（射頻）、Opto Foundry（光電代工）與KGD（自有產品）都有成長；其中，KGD隨資料中心（Data center）需求回溫，9月起營收表現不錯，惟仍無法弭補今年首季終端需求疲弱、營收陡降缺口，造成今年至11月之累計營收不如去年同期水準。

環宇-KY未如穩懋、宏捷科搭上美中貿易戰的轉單效應，主要因其6吋產能尚未能建置完成，與晶成合作的實際貢獻需待明年第二季。環宇-KY的RF、Opto Foundry客戶以歐美地區為主，而KGD則因加工生產基地不在美國、受貿易戰影響有限，然針對中國供應鏈的「去美化」，環宇-KY正擬定相關策略性調整，具體計畫近期將出爐。

(工商 )