工業電腦廠廣錠（8114）9日宣布攜手美儲能系統開發廠普威及日本村田，三方共同搶攻全球儲能商機，從儲能方案設計開發、電池芯、電池模組供應，到設備組裝及監控軟體一條龍合作，廣錠將負責普威儲能系統設備OEM業務，預計明年首季進入量產，逐季貢獻業績。

廣錠董事長廖良彬指出，公司持續在尋找有電力系統相關經驗的合作夥伴，藉由與普威合作，第一步將由儲能系統（ESS）市場開始做起，生產電池儲存設備，並與日本村田攜手，整合上游材料到下游應用。

普威是美國波特蘭的儲能系統開發廠商，在Energy Storage Systems（ESS）的設計、製造及售後服務已有28年經驗，根據研究機構2019年統計結果，普威在 Utility-Scale Energy Storage Systems規模位居全球第五大供應商。

普威總裁盧煥輪表示，受惠鋰電池持續降價，帶動儲能市場需求大幅增加，近年業務量呈現倍數成長，明年在手訂單量已有8.6萬GW，約25億美元，未來公司發展方向以軟件、市場開發、安裝試車為主，儲能設備的組裝部分將交由廣錠協助生產，陸續出貨到美國、歐洲等市場。

此外，由於美中貿易戰影響，使得中國大陸生產電池芯預計年底前可能課徵30％關稅，普威配合營運方向，近期開始調整生產基地，將組裝移至台灣，同時，廣錠除了負責OEM業務外，未來將與普威一起合作，在台灣及亞太市場推展解決方案。

據了解，廣錠6月取得中壢廠房後，便積極布署ESS及博弈業務，進行產能規劃，目前地下一樓全數用於生產儲能設備，預計最快明年1月進入試產，首季底量產，可望逐季貢獻業績。

(工商 )