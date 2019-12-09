新北市中和警分局國光派出所上月5日接獲熱心民眾舉報，24歲王姓男子不斷透過電話指示在操作ATM提款機，且神情緊張、四處張望，疑似為詐欺車手提領贓款，警方立即派遣巡邏員警林義鈞、詹政勳到場。

經詢問王男表示於網路下單購物後，隨即接到自稱客服人員來電表示，因內部設定錯誤，導致每月將會重複扣款，由於對方知悉王男網購商品明細，讓王男不疑有他，並至ATM提款機準備依照指示轉帳匯款來解除設定，幸好警方及時勸阻，並細心的向王男宣導此手法為詐欺常見手法。

經過警方勸說，王男才恍然大悟，自己也懊惱不已差點受騙上當，不斷的向警方鞠躬道謝，由衷感謝警方的協助，警方原以為查緝詐欺車手，卻碰巧及時攔阻民眾受騙上當，亦是美事一樁。

中和警分局提醒，凡遇不明或可疑電話，提及監管帳戶、ATM解除分期付款或退款等字眼者，一定要要謹記「防詐騙3C要訣」：「Calm down保持冷靜」、「Check it out小心查證」、「Call 165反詐騙諮詢」，切記勿輕易將財物交給對方，並籲請民眾將此訊息告知身邊的親友，以提高民眾的防詐騙之共識與警覺。

(中時 )