香港警方今天下午在記者會上指出，從6月9日至今，警方以涉嫌非法集結、參與暴動罪逮捕6022人，年齡從11至84歲。其中學生比例為4成，未成年人數更超過15%，情況令人擔憂。而被逮捕後遭檢方起訴的示威者有956人，約佔被逮捕總數的1/6。

據《星島日報》報導，香港警察公共關係科高級警司江永祥下午在記者會上表示，在剛過去的這個周末，警方拘捕42人，包括37男5女，年齡介乎14至63歲，涉嫌暴動罪等。而在6月9日至今，警方共拘捕6022人，包括4474男1548女，年齡介乎11至84歲，涉嫌非法集結、參與暴動等，當中18歲以下的被捕人數為946人。他強調當中4成被捕人士為學生，情況令人擔憂。被逮捕者中956人被檢控，其他案件則仍在調查中。

另外，在剛過去的周未，警方沒有使用彈藥。而6月至今，警方共發射近1.6萬枚催淚彈、1850發海綿彈、近1萬發橡膠子彈以及近2000發布袋彈。而行動至今，共有493名警員受傷。

《東網》報導說，有立法會議員及學者批評，檢控工作慢半拍，至今僅1/6被捕人士被檢控，未能發揮阻嚇作用，致令暴徒有恃無恐。立法會保安事務委員會主席陳克勤則表示，拘捕近6000人只起訴1/6，會位外界誤認為警方有濫捕的情況。他說，政府由始至終都未能想出有效方法去平息風波，香港很難有出路。

(中時電子報)