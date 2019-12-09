鑑古知今，記載著豐樂里史實的「美哉蔴糍埔」勒碑，8日在豐樂公園舉行揭碑典禮，中市南屯區公所同時也舉行性平宣導活動，地方耆老、居民一同參與，結合性別融合親子搗麻糬體驗等活動，現場氣氛熱鬧非凡。

中市南屯區豐樂里舊稱蔴糍埔，舊時因北接當時熱鬧的犁頭店街，漸有人口往這邊聚集，南屯區長簡士喆指出，民國77年時豐樂里納入台中市第八期土地重劃範圍，重劃後，街道井然、綠地成蔭，城鎮生活素質提升，後於民國83年興建豐樂雕塑公園，公園內有名家雕塑充滿藝術人文氣息，成為台中重要地標，所以特地將這些史實勒石記錄，以誌不忘。

南屯區長簡士喆也表示，2020年台灣燈會以 「璀璨台中」為主軸在本市舉辦，燈會結合傳統花燈工藝與城市特色，規劃三大燈會主題，主展區將於2020年2月8日至23日在后里森林園區「森林秘境」以及馬場園區「藝想世界」展出。而副展區就位於南屯區文心森林公園的「童趣樂園」，將於2019年12月21日至2020年2月23日展出。

簡士喆邀請大家都來擔任2020年台灣燈會宣傳大使，廣邀親友到南屯區作客，尤其南屯區好玩景點、特色小吃說不完，有國定第三級古蹟萬和宮南屯老街，可品嚐烤地瓜、楊桃汁，還有筏子溪迎賓水岸廊道及國際知名觀光景點「彩虹公園」，都是網美們打卡景點，來南屯讓您有玩、有吃又有買。

(中時 )