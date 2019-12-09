新英國小獲得國小低年級組客語口說藝術類第一名。（何冠嫻攝）

啟文國小勇奪國小低年級組客語歌唱表演類全國冠軍。（何冠嫻攝）

苗栗參加全國客家藝文競賽大滿貫 徐耀昌鼓勵勇敢講客語

苗栗縣扎根客語教學，發揚傳統客家文化，今年國中小、幼兒園23組學童，參加全國中小學客家藝文競賽全國總決賽，締造大滿貫紀錄。縣長徐耀昌9日接見表揚並頒發禮券獎勵，鼓勵學童持續勇敢說客語。

今年全國中小學客家藝文競賽，共有來自全國86校108隊1000人次參加口說藝術、歌唱表演及戲劇等三大類、共15個項目競賽，苗栗縣23隊參賽，奪下4項第一名、5項第二名、7項第三名、6項第四名、1項第五名，全數獲獎大滿貫。

苗栗縣學校參加2019年全國中小學客家藝文競賽全國總決賽成績亮眼，《國小高年級組客語戲劇類》第二名為建功國小、第三名獅潭國小；《國小中年級組客語戲劇類》第一名銅鑼國小；《國小中年級組客語歌唱表演類》第四名山腳國小；《國小低年級組客語歌唱表演類》第一名啟文國小、第二名建功國小；《幼兒園組客語歌唱表演類》第三名芳仁紀念幼兒園、第三名三義名人幼兒園、第四名三之三寶貝幼兒園、第四名多倫多幼兒園；《國中組客語口說藝術類》第三名頭屋國中。

《國小高年級組客語口說藝術類》第一名福基國小、第二名建功國小、第三名僑善國小、第四名蟠桃國小；《國小中年級組客語口說藝術類》：第三名建國國小、第三名竹南國小、第四名公館國小、第五名文山國小；《國小低年級組客語口說藝術類》第一名新英國小、第二名公館國小；《幼兒園組客語口說藝術類》：第二名福基國小附設幼兒園、第三名芳仁紀念幼兒園。

9日徐耀昌與縣議員余文忠等人，頒獎表揚優異隊伍，並頒發每隊1萬元、第一名每人300元禮券以玆鼓勵。徐耀昌表示，縣府推動「客語生活學校」、「沉浸式客語教學」等計畫不遺餘力，鼓勵大人小孩勇敢說客語，更積極打造客語友善環境，擦亮苗栗客家大縣的招牌，將持續落實「客語生活化，生活化客語」目標，傳承客家文化。

(中時 )