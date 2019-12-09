高雄有名未婚的員警休假一時「性起」，竟然到屏東買春但他運氣很不好的，進行到一半就被上門查的警察抓到依法送辦，連帶他的長官都受到懲處。

上個月高雄有名警察休假時，到屏東買春不過事情還沒辦完，就碰到警察上門被當場活逮。東森新聞報導，這名要解決生理需求的員警有低調的表示是「自己人」不過仍然遭到屏東分局依社維法辦理，裁罰新台幣1000元、記2小過調職。不僅如此，這名買春的員警所屬分隊、中隊、小隊隊長也都連帶被懲處記申誡。

(中時電子報)