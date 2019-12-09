警察休假想壞壞 買舒服遇「上班的同事」 稱「自己人」gg 18:082019/12/09 中時電子報 湯萱樂 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警察休假想「買舒服」被活逮長官也遭殃。(示意圖/shutterstock) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄有名未婚的員警休假一時「性起」，竟然到屏東買春但他運氣很不好的，進行到一半就被上門查的警察抓到依法送辦，連帶他的長官都受到懲處。 上個月高雄有名警察休假時，到屏東買春不過事情還沒辦完，就碰到警察上門被當場活逮。東森新聞報導，這名要解決生理需求的員警有低調的表示是「自己人」不過仍然遭到屏東分局依社維法辦理，裁罰新台幣1000元、記2小過調職。不僅如此，這名買春的員警所屬分隊、中隊、小隊隊長也都連帶被懲處記申誡。 (中時電子報) #屏東 #員警 #買春 #警察 #休假 #長官 #小過 #申誡 #性交易 #一時性起 #生理需求 #單身員警 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳宜民推警案 葉毓蘭回應了：希望警政署態度一致 13:092019/12/07 政治 蔡正元痛批：謝系徐國勇護主 犧牲警察打藍委 15:222019/12/07 政治 結束小英車隊交管勤務 南市警回程車禍送醫 19:172019/12/07 社會 藍諷徐國勇護主 把警當東廠保鑣 04:092019/12/08 社會新聞 藍委推警遭函辦 耿繼文：昔日「暴力小英」有道歉嗎？ 03:342019/12/08 社會 南市警交安宣導 有獎問答反應熱烈 15:012019/12/08 生活 保六女警應移送法辦？蔡正元：依陳其邁提案 18:072019/12/08 政治 【跑出新人生4】同事陪馬拉松抗癌 全警局一起瘦下來 09:582019/12/09 社會 8旬老翁孤坐淋雨 警民合力助返家 15:132019/12/09 社會 屏東立委參選人有志一同 政見瞄準運動產業 18:052019/12/09 政治 社會熱門新聞 【台大自肥王1】雇員妻月薪3萬 主任老公豪發加班費4萬 - 社會 前網協副秘書長驚爆卡神疑詐9000萬 上午提告 - 社會 福袋暗藏定位器 嘉義防失智老人走失有撇步 - 社會 女軍人夜店安慰情傷同袍 摩鐵驚醒發現「下身全裸」 - 社會 看到小姨子餵奶 色姊夫凍未條撲上去家庭破碎 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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