嘉義縣柑橘採收儘管接近尾聲，仍有不少柑橘農來不及採收完畢，造成嚴重農損。（張毓翎攝）

立委陳明文（左三）9日邀集農糧署、台南區農改場、縣府農業處等單位至梅山鄉永興合作社勘查。（張毓翎攝）

寒流發威，嘉義縣柑橘採收儘管接近尾聲，仍有不少果農來不及採收完畢，造成嚴重農損，立委陳明文9日邀集農糧署、台南區農改場、縣府農業處等單位至梅山鄉永興合作社勘查。農糧署南區分署嘉義辦事處表示，之後會協助集貨場將受寒害、銷不出去的柑橘給加工廠辦理收購，減少果農損失。

農糧署南區分署嘉義辦事處主任羅山懿表示，目前柑橘價格穩定，為了減少次級品衝擊行情，農糧署會持續追蹤寒害情況，並且適時協助柑橘集貨場媒合食品加工廠，將損傷的果給加工業者收購。

果農劉耀昆表示，他的果園約2.5公頃，有3分之1未採收，這些柑橘上周因寒流影響，雖然口感、滋味不變，但果皮外表賣相不佳，此外，採收的柑橘1周後便會快速腐爛，他整體產量已損失將近3成，附近果農也抱怨柑橘因寒流損失慘重。

台南區農改場副研究員張汶肇指出，柑橘對低溫及雨水極敏感，尤其是成熟度快的柑橘，不過，每個果園情況大不同，小面積種植的果農已全部採收完；但若是種植大面積的果農，則無法及時採收完，待天氣好轉後，果樹會開始落果，就能知道遭凍傷柑橘的確切數量。

陳明文表示，8日接獲梅山柑橘農陳情，為了不讓遭凍傷柑橘流入市面，影響市場價格，隔日趕來勘災，了解到現在初估3成未採收的柑橘，有6至7成凍傷，已請農糧署媒合加工廠，將壞果收入加工廠加工，穩定市場價格。

(中時 )