結合電商力拼傳統產業轉型，新北市議員張志豪促成新北首場數位轉型分享會，為年輕人開創新機。（張志豪服務處提供／葉書宏新北傳真）

結合電商力拼傳統產業轉型，新北市議員張志豪促成新北首場數位轉型分享會，為年輕人開創新機。（張志豪服務處提供／葉書宏新北傳真）

結合電商力拼傳統產業轉型，新北市議員張志豪促成新北首場數位轉型分享會，為年輕人開創新機。（張志豪服務處提供／葉書宏新北傳真）

結合電商力拼傳統產業轉型，新北市議員張志豪促成新北首場數位轉型分享會，為年輕人開創新機。張志豪表示，上任議員後，促進傳統產業轉型結合電商開創新機，是他最重要的政見之一，在議會多次質詢後，在侯友宜市長指示下，今（9日）於中和舉辦第一場數位轉型分享會。

張志豪表示，中和區是印刷業與傳統產業的群聚之地，但面臨傳統產業式微，如何尋找轉型知道，為中和創造新的區位經濟，是他念茲在茲的議題。當鄰近的板橋發展高質化的服務業、土城發展高科技產業的同時，如何定位中和的區位經濟，有賴產官學界共同合作。

張志豪說，隨著捷運萬大─樹林─中和線完工後，便捷的交通網絡會連動改變在地就業、人流、物流及金流的型態，再加上傳統產業面對數位時代來臨的挑戰，政府如何協助電商與傳產合作共創雙贏，就是舉辦此場數位轉型分享會的目的。

張志豪表示，經過不斷爭取後，感謝侯友宜市長及經發局的協助，在中和舉辦新北首場數位轉型分享會，現場超過70多家企業單位參與，未來也會和經發局繼續努力，積極找出中和的區位經濟定位，同時以遠東工業園區作為新創電商基地，Spillover外溢效應帶動在地就業，促進在地就業和地方經濟。

(中時 )