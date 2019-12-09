新舊任海軍艦指部指揮官已於5日交接，由海軍司令黃曙光主持。新任指揮官為高嘉( 右）。軍聞主提供

新任國防部常務次長李宗孝中將今天就任。據軍聞社報導，國防部副部長張哲平今天主持李宗孝的新職介紹典禮。李宗孝，海軍官校74年班畢業，歷任海軍151艦隊長、海軍戰訓處處長、海軍參謀長、海軍艦隊指揮部指揮官等重要職務。

軍方這個月有兩個重要軍職同時調動，一是海軍艦指部指揮官由高嘉濱中將升任，高已於5日就職，原指揮官李宗孝接國防部常次；另空軍作戰指揮官則由劉任遠中將升任，原指揮官鄭榮豐接任空軍參謀長。海空軍第一線最重要的指揮職同時異動，以往也不多見。

(中時 )