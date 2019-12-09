海空軍第一線指揮官 同時調動 18:082019/12/09 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部副部長張哲平今主持常次李宗孝（右）新職介紹典禮。軍聞社提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新舊任海軍艦指部指揮官已於5日交接，由海軍司令黃曙光主持。新任指揮官為高嘉( 右）。軍聞主提供 新任國防部常務次長李宗孝中將今天就任。據軍聞社報導，國防部副部長張哲平今天主持李宗孝的新職介紹典禮。李宗孝，海軍官校74年班畢業，歷任海軍151艦隊長、海軍戰訓處處長、海軍參謀長、海軍艦隊指揮部指揮官等重要職務。 軍方這個月有兩個重要軍職同時調動，一是海軍艦指部指揮官由高嘉濱中將升任，高已於5日就職，原指揮官李宗孝接國防部常次；另空軍作戰指揮官則由劉任遠中將升任，原指揮官鄭榮豐接任空軍參謀長。海空軍第一線最重要的指揮職同時異動，以往也不多見。 (中時 ) #國防部 #海軍 #空軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 美海軍代理部長：隨時備戰抗中 04:092019/12/07 焦點新聞 列強海軍強弱 核潛艦決勝負 04:092019/12/07 焦點新聞 兩岸史話－雷虎小組「炸彈開花」一舉成名 04:092019/12/07 兩岸藝文 國防部證實 英籍測量船穿越台海 14:332019/12/07 政治 美邀印太18國盟友 應對中國威脅 04:092019/12/08 焦點新聞 陸海航兵戰力養成 別讓鮮血白流 04:092019/12/08 焦點新聞 兩岸史話－機不如人 兄弟，打死我算了﹗ 04:092019/12/08 兩岸藝文 罕見！劉任遠中將 接任空軍作戰指揮官 13:062019/12/08 軍事 兩岸史話－「想家」是他們英勇奮戰的原動力 04:102019/12/09 兩岸藝文 開先例 空軍作戰指揮官 回鍋任參謀長 04:102019/12/09 政治要聞 軍事熱門新聞 用以摧毀台戰略目標 陸PCL191揭密 - 軍事 減緩B-1老化速度 未來不再貼地飛 - 軍事 海空軍第一線指揮官 同時調動 - 軍事 罕見！劉任遠中將 接任空軍作戰指揮官 - 軍事 利比亞叛軍米格23 遭肩射飛彈擊落 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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