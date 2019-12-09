台東縣長饒慶鈴9日宣布上任以來首波人事異動，行政處處長王邦賢請辭獲准，遺缺由該處副處長楊瑤華遞補；建設處處長吳慶榮調任台東縣議會秘書長後，懸缺由現任農業處處長許瑞貴遞補；農業處處長遺缺由該處副處長許家豪遞補。

饒慶鈴強調，常任文官是政務領導人才的重要來源，縣府未來仍將積極培育及拔擢在地青年，留住人才，為縣民及台東創造更好的生活品質。

新一波人事異動包括32歲吳柏成出任台東縣農產股份有限公司總經理；行政處處長王邦賢因個人生涯規畫於今年12月5日請辭獲准，遺缺由該處副處長楊瑤華遞補。

建設處處長吳慶榮於今年7月16日調任台東縣議會秘書長後，懸缺由現任農業處處長許瑞貴遞補；農業處處長遺缺由該處副處長許家豪遞補。

另外，人事處處長游梅子配合職期輪調規定，經行政院人事行政總處調派該總處培訓考用處副處長，遺缺由台東縣議會人事室主任張文馨遞補，將於12月17日就職履新。

饒慶鈴強調，常任文官是政務領導人才的重要來源，在她任內已有4位一級主管是由事務官陞任，未來仍將積極培育及拔擢在地青年，留住人才，為縣民提供更好且永續的服務品質。

(中時 )