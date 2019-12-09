嘉義縣長翁章梁（右二）9日至六腳鄉塗師社區「幸福銀髮學堂」，頒贈學員網美畢業照。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

9日阿公阿嬤看到嘉義縣長翁章梁來頒發畢業照，還有六腳鄉長陳川崎及民代等人前來關懷，每個人都笑開懷，覺得相當榮幸。（嘉義縣政府提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣65歲以上老年人口占全縣人口數19.6％，歷年來自殺死亡率以老年人高於其他年齡層，且以憂鬱問題占首位，為提供長者預防性輔導措施，縣府開辦「幸福銀髮學堂」；縣長翁章梁9日至六腳鄉塗師社區銀髮學堂，頒贈網美畢業照，學員看到縣長來訪，都覺得與有榮焉、非常開心。

翁章梁表示，憂鬱症曾是台灣十大死因之一，因此幸福樂齡學堂特別選在長輩最多的鄉鎮辦理，現今老人家身體越來越好，十分長壽，若他們碰到生老病痛，身邊又沒人陪伴，可能會逐漸走向憂鬱階段，因此透過這些活動，除讓老人家出門認識朋友，也使他們遠離憂鬱。

嘉義縣衛生局毒品危害防制科長蔡素美說，截至11月底GDS-15老人憂鬱量表已篩檢9817人次，達全縣65歲以上人口10％，其中測驗高於6分的長輩，衛生局也協助他們參加銀髮學堂，去年辦理時，已成功降低嘉義縣去年度自殺死亡率。

蔡素美表示，塗師社區及鹿草鄉鹿草社區辦理「幸福銀髮學堂」，分別有20位學員參與，並首次委託南華大學生死學系教授王枝燦帶領的社團規畫課程，如在「IG網紅拍拍樂」課程中，他們安排學員到當地網美熱點，讓學員化身網美，進行畢業照拍攝。

蔡素美說，9日阿公阿嬤看到翁章梁來頒發畢業照，還有六腳鄉長陳川崎及民代等人前來關懷，每個人都笑開懷，覺得相當榮幸。

(中時 )