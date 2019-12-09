市長盧秀燕強調，明年元旦起台中百貨量販業，內用禁用一次性免洗餐具。（陳世宗攝）

環保署公告百貨量販業禁用免洗餐具的區域，包括新北、台北、桃園等11縣市明年元旦起開始實施。市議員陳淑華質詢說，為何看不到盧秀燕讓台中市成為第一批在百貨量販禁用一次性餐具的城市呢！市長盧秀燕強調，明年元旦起台中百貨量販業，內用禁用一次性免洗餐具。

陳淑華說，環保署推動禁用免洗餐具，今年8月修正公告百貨量販業內用不得使用免洗餐具，台北市率先公告明年元旦起實施，新北、桃園等城市都跟進；台中市今年11月下旬發布新聞稿，宣布明年元旦起也禁用，但環保署昨公佈的禁用名單中，並未列入台中市。

陳淑華抨擊指出，盧秀燕只管中火，對於沒有掌聲的禁用免洗餐具政策，就沒有跟上其他縣市的腳步。盧秀燕回應說，「我不是要打妳臉，台中市明年元旦也實施」。陳淑華疑惑表示，為何環保署第一波名單未列入？市府明顯宣導不足。

環保局長吳志超表示，台中市連同其他5都，都將同時於明年1月1日實施百貨公司、購物中心內用限制使用各類型免洗餐具，且已報環保署核備，對於昨天環保署新聞稿公布實施縣市未列入台中，環保局第一時間即向中央查證原因。

吳志超強調，環保署表示適逢承辦人交接，導致台中市刊登行政院公報、發布令部分程序尚未完成。針對環保署未統整全國資訊即先行發布，市府已向中央表達此作法易造成外界誤解，並不妥適；市府明年絕對會做，且市內所有大賣場、購物中心及百貨公司都知道這項政策措施。

(中時 )