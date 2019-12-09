公費流感疫苗第二階段開打，針對65歲長者和學齡前幼兒施打，彰化縣長者施打情況踴躍。（謝瓊雲攝）

健保局今年Ｃ肝篩檢經費已用罄，彰化縣在西北與中區兩個扶輪社支持下，總計捐助285萬，讓三年減半、六年根除計畫持續延續到年底。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左6）到彰化秀傳醫院關心第二階段公費流感疫苗施打情形，並宣布在彰化西北與中區兩扶輪社贊助下，10日起一連三天，中午前來施打疫苗的長者將可免費篩檢C肝。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（右）到彰化秀傳醫院關心第二階段公費流感疫苗施打情形。（謝瓊雲攝）

第二階段公費流感疫苗昨(8)日起開打，彰化縣長王惠美今天宣布，12月10日至12日3天中午前，來配合院所注射流感疫苗之長者，還可接受免費C型肝炎篩檢服務。

王惠美表示，感謝彰化西北、彰化中區扶輪社各贊助120萬元與165萬元經費，讓彰化縣「三年減半，六年根除」C肝政策得以延續；她並與秀傳紀念醫院院長楊基滐共同呼籲縣民，一齊挽袖接種流感疫苗，保護自身健康。

王惠美說，彰化縣預計在2021年完成25萬人次篩檢、治療4500位民眾，今年11月為止，已完成C肝抗體篩檢將近11萬人、發現C肝7400人、2823人完成治療；今年度健保局C肝經費已用完，年底前縣府自行募款加碼，也呼籲鄉親盡快篩檢，以利明年度盡早治療。

今年流感疫苗研製、採購進度延遲，公費疫苗第一階段上月中針對學生、醫事人員開打，第二階段主要針對65歲以上長者與學齡前幼童；也因為公費疫苗延遲開打，部分民眾選擇自費、早打早安心，許多診所還專程貼出「自費疫苗已全數售罄」公告。

衛生局指出，彰化縣第一階段公費流感疫苗學生族群，預估接種數10.5萬人，國小接種率逾7成；醫事人員已接種1萬7589人，接種率高達97.7％；接下來第二階段預估有8萬名長者、3萬名學齡前幼童，首兩日已接種9千人。

(中時 )