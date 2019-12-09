2020選舉倒數，選戰也打得激烈，台南市國民黨立委參選人蔡育輝，日前遭對手賴惠員抹黑贈送的選舉小物涉嫌賄選，讓他提出願意「以5換1」回擊，國民黨台南市黨部主委謝龍介也站台力挺，直指賴惠員「做賊喊抓賊、打人喊救人」！

東山高原里長羅献龍日前幫蔡育輝運送文宣品「萬用塑膠盒」時，遭賴惠員帶6、7個人阻攔，更公開在臉書、LINE社團散布假消息，指稱蔡育輝賄選的相關證物已被警方扣押移交地檢署調查，但蔡育輝出面澄清，賴惠員所指的與事實有很大出入，且攔阻車輛不讓他人離開，已涉嫌強制罪，怒批這樣的土匪行徑相當「鴨霸」，此外還控告賴惠員違反選罷法之外，將再加告賴惠員涉「散布謠言罪」，一共三項罪名。

謝龍介為蔡育輝站台。（圖／蔡育輝服務處提供）

謝龍介近日因感冒加上喉嚨使用過度，已經嚴重「燒聲」，但週六仍抱病現身新營夜市力挺蔡育輝，表示已經給民進黨30年的機會，這30年來台南快樂出航變成悲哀的願望，希望大家能支持蔡育輝，換人做做看。

對於便當盒事件，謝龍介認為賴惠員送304不鏽鋼（白鐵）雙層便當盒，卻說蔡育輝的10幾元塑膠盒文宣品是賄選，直批「對手可以殺人放火，蔡育輝卻不能點燈」，原本認為賴惠員是個氣質不錯醫生娘，怎麼做事情會這麼衝動，了解後才發現是「做賊喊抓賊、打人喊救人」，潑糞造謠硬要染黑蔡育輝。

謝龍介掛保證，強調蔡育輝從政「乾乾淨淨」，雖然比較不會說話，但做人腳踏實地、和民眾搏感情，絕對相信他的人品，如果做不好，不用等大家罵，自己就會包車來罵。謝龍介也提醒大家要放亮眼睛，若是讓對手這種會扭曲抹黑的候選人進入國會，「溪北會帶衰」。

隨著便當盒事件延燒，蔡育輝自家生產的塑膠萬用盒也意外爆紅，不少人打電話到服務處詢問可否購買，讓他決定大放送，只要民眾拿賴惠員的不銹鋼便當盒，就可以「1換5」，兌換時間至12月底。

(中時電子報)