吳慷仁為戲暴瘦曬黑，如今真相曝光，不是演國父。（資料照）

金鐘影帝吳慷仁上次出席金鐘獎時，又瘦又黑的乾扁模樣嚇壞大眾，直到金馬獎又迅速恢復帥回來，今（9）日真相曝光，原來是因為他接演了公視史詩旗艦劇《傀儡花》，當中他為了融入角色社寮頭人「水仔」，「我不知道怎麼去演繹那個時代的人，只好身體先去了。」

吳慷仁從金鐘獎的國父變成金馬獎的印尼富商。（圖／中時電子報攝）

《傀儡花》今日公布第二波出演名單，第一波名單找來法國型男法比歐演出，相當驚豔。加上温貞菱、周厚安、查馬克・法拉屋樂、雷斌・金碌兒及余竺儒等演員。第二波名單則是吳慷仁、黃健瑋、雷洪、夏靖庭、黃遠、張瑋帆、郭芷芸加入演員陣容，旗艦大劇的陣容更加堅強，也解答了吳慷仁的暴瘦原因。

吳慷仁飾演一位剛接下父親棒子的社寮頭人「水仔」，為了部族生存，常於閩、客、部落間角力與調解，「羅妹號事件」發生後面對外部威脅擔心受到波及卻又無從脫身、無力反擊…。「我不知道怎麼去演繹那個時代的人，只好身體先去了。」他在進組開拍前半個月激烈減重，體重從原本70公斤一路掉到快59公斤，每天狂曬太陽讓自己黑了又黑，他也故意駝背，駝到讓身體自然而然形成一個「問號」形狀，每次一到片場就先抓地下的土，他表示：「這樣讓手指甲裡的黑跟髒是最自然的，在殺青前我的指甲縫從沒乾淨過。」

公視《傀儡花》（暫名）公布新角色，金鐘視帝吳慷仁參與演出。（圖／公視提供）

吳慷仁印象最深刻，開拍前曹瑞原導演曾告訴他，「這個角色有趣在於，他是一個人，一個生活在那個大時代的小人物。」劇情改編自陳耀昌醫師同名原著小說，以歷史上1867年美國商船「羅妹號」（Rover）在恆春半島南端外海發生船難事件為主軸，描述船員登岸求生因誤闖原住民領地遭戫首，美國駐廈門領事李仙得奉命前往調查，而後與琅𤩝十八社大股頭卓杞篤（Tou-ke-tok）簽署和平盟約「南岬之盟」的故事。

(中時電子報)