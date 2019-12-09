漫畫《台灣的秘密》由台日雙方一同打造，其中對於棒球文化多有著墨。(中華文化總會提供／王寶兒台北傳真)

東京奧運在即，中華文化總會與日本學研出版社合作，推出漫畫《台灣的秘密》，由曾獲金漫獎最佳漫畫潛力獎佳作的台灣漫畫家 BIGUN作畫，以簡單易懂的漫畫內容詳實介紹台灣的人文風情，將在東奧期間陳列於接待選手的城市、學校，讓來自各國的選手都能藉此認識台灣。

BIGUN表示，漫畫腳本雖由日方提供，但在作畫上也耗盡許多心力，希望透過畫面真實地傳達台灣的美好，「漫畫中提到許多台灣知名場景，如貓空纜車、故宮博物館、北投溫泉等等，如何忠實呈現這些景點也是比較困難的部分，部分地點也透過實地走訪來幫助作畫。」

BIGUN本名為施晴晴，擅長藉由漫畫角色的故事歷程，描繪地方人文特色，創作風格詼諧輕鬆，如過去的作品《小故事—神筆》為融合了鹿港風情的奇幻故事，現正連載的《小滿的府城日誌》也是以台南為主題。此次合作的日本學研出版社，以發行教育書籍為主，漫畫的「秘密」系列為其知名系列作，主題包羅萬象，如《膠水的秘密》、《佛教的秘密》等，BIGUN為其第一位合作的台灣漫畫家。

在《台灣的秘密》中，藉由日本小男孩與家人到台灣的旅行，介紹台灣的飲食文化、人文景點、自然景觀。值得一提的是，其中特別介紹了台灣在棒球、羽球及桌球上的體育界現況，描述台灣是除了日本與美國外，特別盛行棒球的地方，更在漫畫中安排日本小男孩與台灣國小球隊較勁的情節。

《台灣的秘密》將在東奧期間，放置在主要接待選手的 15座城市、354校園，也將在近日進駐日本1332 所小學及 3174 間國立圖書館，讓日本孩童能夠藉由漫畫更了解台灣。BIGUN表示，為了能夠吸引孩子的目光，在角色的神情刻劃上尤其認真，更笑稱封面上的台灣美食，也故意畫得光澤誘人，就是希望日本的孩童能夠在看到封面時，馬上被好吃的美食吸引，進而翻開書本認識台灣。

中華文化總會副秘書長李厚慶表示，漫畫共計52頁，濃縮台灣最精彩的美麗人事物，希望藉由故事的方式，傳達有趣實用的台灣資訊給日本小朋友，也可乘東京奧運的話題，介紹日本人所不知道的台灣，讓台灣的新印象可以從日本學童開始扎根。

(中時 )