何冠嫻／苗栗報導

今年苗栗縣政府擬在苑裡建置2處公共托育家園，無奈廠商意願低而流標，將持續媒合並鼓勵持有幼保資格青年返鄉創業，再計畫辦理保母考照職訓課程，完善縣內幼兒托育照顧。

議員廖秀紅關心公共托育家園布建進度，爭取資源減輕青年負擔，議員陳品安也提到通霄、苑裡一直缺少足夠的托嬰、育幼資源，2人力促完善幼托相關政策，讓縣民在苗栗安心成家立業。

縣府社會處長楊文志說明，目前苗栗市婦幼館開立公共托育家園，苑裡規畫2處公共托育家園將持續鼓勵並媒合學校進行建教合作、具幼保資格社團投入、青年返鄉創業，可享有連續2年120萬元營運費用，加第一年150萬元設施補助。

另，經盤點苗栗市執照保母約100位、竹南頭份約150位，通苑地區約40位，未來縣府將在通苑試辦126小時的保母考照職訓課程，補足海線托育資源。

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(中時 )