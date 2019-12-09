要深度認識台灣，環島是最快速的一種方式。觀光局今（9）日舉辦新書發表會，推出《鐵馬款款行》乙書，書中集結了10位自行車偏愛路線分享，帶大家跨上自行車，深入台灣每個角落的人文故事，瀏覽台灣最美的風光。

觀光局說，自2010年以KOM挑戰賽開始舉辦「臺灣自行車節」系列活動，一年比一年精彩及多元，現在已擴大成6項主活動。

觀光局表示，台灣素有「自行車王國」的美譽，國人悠久的自行車騎行文化，以及近年來國際旅客也選擇以自行車環島的方式，作為認識台灣的第一手訊息。

觀光局局長周永暉表示，買腳踏車一定要買Made in Taiwan，騎腳踏車一定要來台灣騎，且交通部觀光局自2010年開始舉辦『臺灣自行車節』系列活動，致力於推動低碳旅遊」，交通部長林佳龍曾指出「人本交通」是最重要的施政方針，觀光局為落實人本交通政策，今年規劃小鎮漫遊外，正力推「2021自行車旅遊年」。

周永暉說，以「人」為主的精神，與觀光局落實人本交通政策相同出發點，從都市到鄉村，挖掘背後的故事。這次以十位自行車騎行者分享十條漫騎路線，已15公里時速去欣賞台灣的美，一群人、親子或情侶，更甚至是你一個人也可以安心的出發，讓讀者找到自己偏愛的路線。

(工商 )